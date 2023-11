I bot russi sfruttano celebrities (false) per sabotare gli aiuti all'Ucraina

Basta con i finanziamenti all’Ucraina, te lo dice Cristiano Ronaldo. L’offensiva russa per spezzare l’unità occidentale a sostegno di Kyiv in particolare in America si nutre da novembre anche di una campagna propagandistica online in cui delle celebrities (false) sostengono che aiutare l’Ucraina nella difesa dall’aggressione russa è un errore: un falso Ashton Kutcher dice di mandare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una rehab; un falso Cristiano Ronaldo dice che gli ucraini “si comportano come dei ciarlatani e noi continuiamo a pagare”; una falsa Beyoncé è diventata esperta di sabotaggi ed è certa che siano stati gli americani a fare un buco nel gasdotto Nord Stream; una falsa Angelina Jolie dice che il suo sostegno all’Ucraina è finito quando ha scoperto che la first lady, Olena Zelenska, è coinvolta nel traffico di bambini; una falsa Cameron Diaz dice che “morte e razzie” sono il risultato del sostegno all’Ucraina.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE