L'Osce con Lavrov perde il senso

L’Ucraina e i Baltici hanno deciso di boicottare la ministeriale dell’Organizzazione per la cooperazione e la sicurezza (Osce) in Europa che si aprirà domani a Skopje, dopo che è stata confermata la presenza del ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov. Contrariamente alla Polonia lo scorso anno, la Macedonia del nord ha deciso di invitare anche la Russia e la Bulgaria ha accettato un’eccezione alle sanzioni dell’Ue permettendo il sorvolo aereo. “Non posso sedermi allo stesso tavolo di Lavrov, il cui posto dovrebbe essere davanti a un tribunale speciale”, ha detto il ministro estone, Margus Tsahkna, ricordando che la sua presenza “banalizza i crimini atroci che la Russia continua a commettere” in Ucraina. L’aggressione russa “costituisce un attacco all’Osce e ai suoi princìpi sottostanti”, hanno spiegato Estonia, Lettonia e Lituania: Lavrov userà la ministeriale come “un’altra opportunità di propaganda”. Mosca ha avuto successo nel paralizzare l’Ocse e nel far saltare la presidenza dell’Estonia (Malta è il compromesso per il prossimo anno).

