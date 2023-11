“Hamas ci ha riportato all'esilio”.  Intervista a Yossi Klein Halevi

“Mai prima d’ora la società israeliana aveva sperimentato qualcosa di simile all’intensità emotiva di questo momento”. Yossi Klein Halevi, l’intellettuale di origine americana che vive a Gerusalemme, editorialista per testate internazionali, sta scrivendo un nuovo libro sulla sopravvivenza ebraica. Per gli israeliani, la liberazione degli ostaggi è la cartina di tornasole della credibilità come stato ebraico. “L’imperativo religioso del ‘pidyon shvuyim’, la redenzione dei prigionieri, aiutò gli ebrei a sopravvivere in migliaia di anni di esilio”, dice al Foglio Klein Halevi. “Gli israeliani prigionieri del nemico sono un insopportabile promemoria dell’impotenza dell’esilio, una minaccia alla promessa sionista di autodifesa ebraica”.

