Quinto giorno di tregua a Gaza. Blinken in Israele e Cisgiordania questa settimana

Israele ha ricevuto la lista degli ostaggi da liberare oggi.Circa 170 israeliani rimangono prigionieri di Hamas. Il presidente iraniano Raisi oggi in Turchia

Quinto giorno di tregua. Israele riceve la lista degli ostaggi da liberare

La tregua tra Israele e Hamas è entrata nel suo quinto giorno dopo che ieri sera è stata concordata una proroga di 48 ore rispetto ai quattro giorni previsti in un primo momento. Secondo il patto stretto tra Tel Aviv e Hamas tre palestinesi verranno rilasciati dalle carceri israeliane in cambio di ogni ostaggio israeliano restituito da Gaza. Gli ostaggi sono sparsi per tutta la Striscia di Gaza e sono detenuti non solo da Hamas, ma anche da diverse altre fazioni e gruppi palestinesi. La situazione è dunque molto complicata.

L'ufficio del primo ministro israeliano Netanyahu ha comunicato di aver ricevuto la lista degli ostaggi che verranno liberati oggi da Hamas e di aver informato le loro famiglie. Tra le persone rilasciate ieri sera figurano due donne e nove bambini e adolescenti, tutti rapiti dallo stesso kibbutz. Circa 170 israeliani rimangono prigionieri a Gaza.

L’Onu ha sfruttato la pausa nei combattimenti per aumentare le consegne di aiuti urgenti a Gaza, ma dice che è necessario fare molto di più.

Le novità della diplomazia

Molti si chiedono se la proroga della tregua possa aprire la strada a un cessate il fuoco più lungo. Dipende da cosa Hamas ha da offrire, scrive l'inviata da Gerusalemme Lucia Williamson su Bbc: Israele dice che devono rilasciare 10 ostaggi ogni giorno per mantenere la tregua. Tel Aviv ha detto che c'è un limite al tempo in cui è disposto a rinnovare qualsiasi estensione di accordo ed è stato anche molto chiaro sul fatto che, una volta terminato, si tornerà in guerra con tutte le forze. L'obiettivo principale, ha ribadito più volte il governo di Israele, è eliminare Hamas.

"La nostra speranza è di raggiungere un cessate il fuoco", ha detto l'ambasciatrice del Qatar Alya Ahmed Saif al Thani al termine della riunione a porte chiuse del Consiglio di Sicurezza Onu su Gaza. L'ambasciatrice ha espresso ottimismo sul fatto che la pausa umanitaria potrebbe essere estesa oltre i due giorni aggiuntivi, oltre ad assicurare che il Qatar continuerà a esercitare i suoi sforzi diplomatici per ottenere il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi.

Il presidente iraniano Ebrahim Raisi è atteso oggi in visita in Turchia per tenere colloqui con il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan circa gli ultimi sviluppi della guerra a Gaza, per coordinare gli sforzi al fine di fermare gli attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza e stabilire un cessate il fuoco permanente, ha riferito l'agenzia di stato del regime iraniano Isna. In una conversazione telefonica domenica i due capi di stato hanno discusso la loro posizione comune rispetto alla crisi attuale e hanno sottolineato che "le atrocità israeliane nei territori palestinesi devono finire".

Blinken in Israele e Cisgiordania questa settimana

Il dipartimento di Stato americano ha confermato che Antony Blinken si recherà in Israele e Cisgiordania questa settimana dopo aver partecipato al summit della Nato in Belgio e a quello dell'Osce in Macedonia del Nord. "In Israele e in Cisgiordania - si legge in una nota del portavoce del dipartimento americano - Blinken discuterà del diritto di Israele a difendersi in linea con il diritto umanitario internazionale, nonché dei continui sforzi per garantire il rilascio degli ostaggi, proteggere i civili durante le operazioni israeliane a Gaza e accelerare gli aiuti umanitari".