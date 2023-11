La missione anti Sánchez di Tajani in Spagna

Il leader dei popolari spagnoli, Alberto Núñez Feijóo, ha voluto Manfred Weber e Antonio Tajani a Barcelona. Il ministro degli Esteri italiano è andato nella capitale catalana per il forum dell’Unione per il Mediterraneo, ma a margine era l’ospite d’onore alla conferenza “Difendere i principi dello stato di diritto”, un evento del Partido Popular pensato per contrastare la recente nascita del nuovo governo di Pedro Sánchez. Da settimane i Popolari europei hanno iniziato a criticare la questione dell’amnistia agli indipendentisti catalani – il patto che sta alla base del nuovo governo del premier socialista spagnolo – e fanno pressione per far naufragare la nuova coalizione a Madrid. Manfred Weber ha chiesto a tutti i leader popolari di mobilitarsi sul tema, ma per ora la disfida spagnola non ha scaldato i cuori di un gruppo che ha il suo baricentro fortemente spostato a est. A rispondere all’appello è stato però il leader di Forza Italia ed ex presidente del Parlamento europeo nonché unico ex commissario europeo ad avere una via intitolata a sé nella penisola iberica, Calle Antonio Tajani, che la città di Gijón, nelle Asturie, gli dedicò per la mediazione svolta nel 2013 per salvare i 210 dipendenti dello stabilimento dell’americana Tenneco.

