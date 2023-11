A bordo con Vladimir Putin

Vladimir Putin è un uomo molto riservato, dedito all’idea sovietica di un leader senza moglie e senza patrimonio, sposato con la politica e con la Russia. Ufficialmente, il presidente russo vive con la sua rendita presidenziale, che equivale a uno stipendio di circa centoventimila euro l’anno. Eppure sul territorio russo spuntano ville di pessimo gusto e di infinito lusso e per i mari navigano barche costose e di recente restauro. Spesso, questi beni sono intestati ad amicizie di lunga data, oligarchi, politici, imprenditori. La conta delle case e delle barche di Putin sembra non finire mai, ogni tanto se ne aggiunge una. Gli yacht sarebbero arrivati a dieci e quelli che si trovavano sul territorio europeo prima del 24 febbraio del 2022 sono stati congelati: non possono muoversi. A Marina di Carrara ce ne è uno fermo dal 2021, lo Scheherazade. E’ lungo 140 metri, aveva iniziato alcuni lavori di manutenzione e sarebbe dovuto tornare in acqua a giugno del 2022. Alcune settimane fa era stato fotografato mentre sembrava pronto a prendere il largo. Si trattava invece di una manovra comune, nessuna infrazione alle sanzioni: questi yacht congelati vengono comunque sottoposti a manutenzione, a volte vengono arenati in acqua e poi tornano nel bacino di carenaggio. Qualche giorno fa invece, il Dossier center, che fa capo a uno dei primi oppositori di Putin, Mikhail Khodorkovsky, ha scoperto che un altro panfilo era salpato da Sochi, dove il presidente ha una delle sue residenze, e aveva attraversato il Mar Nero diretto verso il porto di Tuzla, in Turchia. Il Victoria ha una V sullo scafo – la lettera assieme alla Z è diventata anche uno dei simboli dell’invasione contro Kyiv – è lungo 71 metri e ha raggiunto Istanbul per restauro e riparazioni. La Turchia non aderisce alle sanzioni occidentali, nel viaggio del Victoria quindi non c’è nulla di illegale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE