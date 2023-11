L'omicidio di JFK, il padre di tutti i complotti

La cosa più interessante, se ci si dedica a osservare la parabola delle teorie del complotto dal secondo Novecento a oggi, è il progressivo e inarrestabile tracimare del fenomeno da sinistra a destra. Mezzo secolo fa erano i più accesi progressisti a urlare slogan nelle manifestazioni contro lo stato repressivo, accusato di ordirle per controllare, ingannare e modificare le verità. Oggi, nella fattispecie in America, la teoria del complotto è diventata il più aggressivo strumento politico della destra. Prova ne sia la “grande bugia” di Donald Trump sulle frodi elettorali per le presidenziali 2020, volàno dell’insurrezione del 6 gennaio 2021 in Campidoglio, con migliaia di scalmanati a minacciare l’ordine pubblico ma, ancor di più, col 63 per cento degli elettori repubblicani pronto a credere alla menzogna dell’ex presidente.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE