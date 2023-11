Le angurie mangiamole a Kherson

Un anno fa la città di Kherson veniva liberata, era stato il primo grande centro ucraino a essere occupato dall’esercito russo, i soldati di Mosca erano riusciti ad avanzare con tanta facilità da rendere palese che avevano avuto l’aiuto di qualcuno dell’amministrazione della regione che non aveva eseguito gli ordini di Kyiv, tra i quali c’era quello di far saltare i ponti, in modo da rallentare la marcia dei russi. Non era stato fatto, ma la città subito catturata era diventata una città di fantasmi, si era spopolata e chi era rimasto aveva organizzato una forte resistenza interna e aveva aiutato i soldati ucraini a colpire le infrastrutture russe. I soldati di Mosca, a novembre dello scorso anno, non avevano altra opzione che ritirarsi, rischiavano di rimanere senza rifornimenti, intrappolati, così l’allora comandante delle operazioni in Ucraina, Sergei Surovikin, aveva deciso di anticipare l’inevitabile ritiro.

