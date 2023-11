È libero l'organizzatore dell'omicidio di Politkovskaja: ha combattuto contro Kyiv

La grazia di Putin non sente ragioni. In Russia malfattori di varia entità sono tornati liberi perché avevano prestato servizio nell’unica cosa che interessa al loro presidente: la guerra contro gli ucraini

Anna Politkovskaja è stata uccisa il 7 ottobre del 2006, le spararono in ascensore, nel suo condominio, lo stesso giorno del compleanno di Vladimir Putin. La giustizia russa fu lenta e tra i vari colpevoli condannò nel 2012 anche un agente di polizia Sergei Khadzhikurbanov, con l’accusa di aver organizzato l’omicidio. Khadzhikurbanov è uscito di prigione e non perché abbia finito di scontare la sua pena, ma perché ha preso parte alla guerra in Ucraina. Prima ha partecipato come detenuto reclutato, poi ha ottenuto la grazia e adesso si è arruolato nell’esercito russo come soldato a tutti gli effetti. Era la proposta di Evgeni Prigozhin prima, quando il capo della Wagner andava a reclutare dentro alle carceri promettendo in cambio la grazie e poi anche il ministero della Difesa ha iniziato a seguire l’esempio dei mercenari. Così in Russia malfattori di varia entità sono tornati liberi perché avevano prestato servizio nell’unica cosa che interessa al loro presidente: la guerra contro gli ucraini.