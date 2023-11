Il grande teatro dell'assurdo Onustan, il palazzo che dà voce agli aguzzini d'Israele

Nel 1975, il dittatore dell’Uganda Idi Amin Dada (almeno 200 mila morti sulla coscienza), tra gli applausi degli ambasciatori presenti, chiese l’espulsione di Israele dall’Onu e lo “sterminio” dello stato ebraico. Quel giorno l’Assemblea generale approvò – 72 voti a favore, 35 contro e 32 astensioni – la famigerata “risoluzione 3379” che è passata alla storia con il titolo “il sionismo è razzismo”. Era il 10 novembre, il trentasettesimo anniversario della “Notte dei Cristalli” del 1938, quando i nazisti bruciarono le sinagoghe e attaccarono le comunità ebraiche tedesche, prodromo della Shoah. Il Segretario generale dell’Onu, Kurt Waldheim, un ex nazista, rifiutò di condannare la risoluzione. L’ambasciatore americano, Daniel P. Moynihan, disse che “c’è qualcuno convinto che i nostri assalitori siano motivati dalle cose sbagliate che facciamo. Ha torto. Ci attaccano per le cose buone che facciamo. Perché siamo una democrazia. Non è un caso che mercoledì Sua Eccellenza il Maresciallo di Campo Al Hadji Amin Dada abbia invocato ‘l’estinzione dello stato di Israele’. E non è un caso, temo, che questo assassino razzista sia il capo dell’organizzazione per l’Unità africana. Israele è una democrazia. E le dittature cercheranno qualsiasi occasione per distruggere la cosa che le minaccia di più”.

