I labirinti del terrore

"Sembrava che la galleria scendesse, ma non ne ero sicuro perché spesso invece dovevamo arrampicarci, tanto si faceva ripida, e poi calarci con le corde verso incerte profondità. A tratti l’intrico di pozzi e gallerie era elaborato, e dotato di complessi sistemi di ascensori, a tratti tutto era indicibilmente primitivo, come costruito in tempi antichissimi, prossimo al crollo [a tratti] il labirinto pareva farsi più semplice. La galleria correva dritta, ma non riuscivo a capire in che direzione. A volte procedevamo per chilometri nell’acqua gelida che ci arrivava fino alle ginocchia. A sinistra e a destra di diramavano, dalla nostra, altre gallerie. Le pareti stillavano acqua, però a volte c’era un silenzio mortale, si sentivano solo i nostri passi".

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE