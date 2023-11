Così l'accusa contro Israele che “ammazza tutti” si riversa nell'odio contro gli ebrei 

Israele starebbe compiendo “bombardamenti indiscriminati” a Gaza, Israele starebbe “ammazzando tutti”, Israele sarebbe responsabile della “distruzione di Gaza e della sua gente”. Si tratta di affermazioni tratte da commenti autorevoli pubblicati in queste settimane sui giornali italiani. Queste generiche accuse, non argomentate, perché agli occhi di chi le scrive sono forse evidenti di per sé, hanno delle conseguenze drammatiche, magari anche a insaputa dei loro autori. La ripresa dell’antisemitismo in Europa è innegabile e le prime avvisaglie sono le scritte sui muri dei cimiteri ebraici, le case segnate con la stella di Davide, le pietre d’inciampo rovinate a Roma, le urla contro gli ebrei nei cortei a Milano e nelle altre città. Forse succederà di peggio. A Parigi è già successo di peggio, ebrei sono già stati aggrediti. Ma l’antisemitismo è intellettualmente sdoganato da un racconto irresponsabile della guerra, di chi prende per buoni i numeri della propaganda dei terroristi e li rilancia nei media o li usa per condannare preventivamente Israele. La vicenda del bombardamento dell’ospedale nelle scorse settimane – dove la responsabilità è stata inizialmente attribuita a Israele e solo in seguito a un missile difettoso palestinese, mentre nel corso dei giorni i morti sono crollati da 500 a 50 – dovrebbe essere stato di insegnamento per tutti, invece no. Condanne preventive. Il garantismo vale per tutti, ma non per Israele.

