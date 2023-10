Il gasdotto rotto tra Finlandia ed Estonia ha la firma di un'ancora cinese

“Capisco il desiderio delle persone di ottenere informazioni il più rapidamente possibile, ma il problema è che se si punta il dito molto rapidamente, questo può avere gravi conseguenze”, ha detto ieri la prima ministra estone Kaja Kallas in Parlamento a Tallinn. C’è una questione di delicatezza diplomatica, dice Kallas, nelle indagini che riguardano i due danneggiamenti a infrastrutture strategiche europee scoperti la scorsa settimana. Il primo riguarda il gasdotto Balticconnector: da quasi una ventina di giorni il gasdotto che collega la Finlandia all’Estonia e all’Unione europea, lungo 152 chilometri in tutto, di cui 77 sottomarini, è fermo. L’8 ottobre scorso i tecnici hanno rilevato un calo della pressione e sono stati costretti a chiudere i rubinetti. Poche ore dopo è stato scoperto che a essere danneggiato non era soltanto il gasdotto Balticconnector, ma anche il cavo sottomarino di comunicazione collegato.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE