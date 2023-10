La colpa di essere ebrei

Il 9 ottobre del 1982 un bambino italiano di due anni, di nome Stefano Gaj Taché, viene ucciso da una granata e dalle sventagliate di mitra di un commando composto da una decina di terroristi mediorientali. Un bambino italiano. Un bambino italiano ed ebreo. Ma lo status ufficiale nell’elenco delle vittime del terrorismo italiano gli verrà riconosciuto soltanto trent’anni dopo, nel 2012, grazie all’impegno del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Con la sua famiglia Stefano stava uscendo insieme alla folla di fedeli dalla Sinagoga Maggiore di Roma, dove veniva celebrato l’ultimo giorno della festa di Sukkot. Un bambino ebreo: dilaniato nel pieno centro della capitale dalle armi dell’odio politico e antisemita. Un bambino ebreo alla fine di una cerimonia ebraica in un tempio ebraico. Non un aereo israeliano. Non un ufficio commerciale israeliano. Non un consolato israeliano. Un bambino ebreo davanti a un tempio ebraico. La saldatura tra odio per lo stato di Israele e odio per gli ebrei, tra antisionismo e antisemitismo, si mostrava in quel cruento frangente compiuta, assoluta, senza residui. E questo potevamo saperlo. Tutti avrebbero potuto saperlo, se solo avessero voluto vedere.

