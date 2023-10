Il Labour vince ancora. La trasformazione voluta da Starmer piace

Il Labour ha il vento in poppa. Giovedì ha fatto la storia delle elezioni suppletive soffiando due seggi ai Tory e polverizzando la loro granitica maggioranza: a Mid Bedfordshire era di 25 mila preferenze, diventate 1.192 per gli avversari, e a Tamworth di 20 mila, trasformate in 1.316 per il Labour. Le oscillazioni superiori al 20 per cento – era già successo a giugno – fanno pensare che Keir Starmer abbia azzeccato davvero il tono. Anche l’uscita da una lunga fase di immobilismo solo apparente, trascorsa a riformare in silenzio il partito senza esporsi troppo, non sta spaventando: anche se vuole mettere mano alla Brexit, anche se non taglierà le tasse, Starmer il moderato piace.

