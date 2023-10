PiS contro tutti: né filorusso né trumpiano, Kaczynski si prepara all'opposizione

In Polonia Coalizione civica, Terza via e Sinistra hanno i numeri per formare un governo con 248 seggi. Gli exit poll sono stati estremamente precisi e quello che veniva chiamato il blocco del Senato adesso è maggioranza e dovrà darsi da fare per formare un esecutivo stabile. Il PiS, che è stato il partito più votato, sta cercando alleati, ma ha trascorso gli ultimi anni a cannibalizzare chiunque con il risultato che ormai nessuno si fida più delle sue promesse. E’ rimasto solo ma pur sempre forte perché al Sejm, la Camera bassa del Parlamento, avrà 194 seggi su 460. Dalle elezioni di domenica scorsa, quindi, la Polonia esce con un possibile governo molto motivato e con un’opposizione forte.

