Gli Atacms “devastanti” di Kyiv. L'Ucraina usa in silenzio i primi missili a lungo raggio americani

Ieri le forze speciali ucraine hanno annunciato su Telegram l’operazione “Libellula” sugli aeroporti militari russi nelle zone occupate di Berdyansk, nel sud dell’Ucraina, e nella regione orientale di Luhansk: hanno utilizzato per la prima volta i missili a lungo raggio Atacms che Kyiv chiedeva da tempo e che Washington aveva infine promesso un mese fa senza specificare quando li avrebbe consegnati. L’Ucraina ha utilizzato questa consegna silenziosa per colpire Mosca senza che se lo aspettasse, mentre Putin era a Pechino, e provocando “perdite significative” in uno degli attacchi più devastanti contro l’aviazione russa dall’inizio della guerra.

