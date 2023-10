"Neanche i nazisti mutilavano gli ebrei". Parla David Cassuto, reduce della Shoah   

Il padre di David Cassuto, Nathan, è stato ucciso nella Shoah. La madre, Anna Di Gioacchino, è stata deportata. Sopravvissuta al lager di Terezin, Anna arriverà in Israele, per lavorare come infermiera nell’ospedale Hadassah a Gerusalemme. Nel 1948 Anna sale al Monte Scopus su un convoglio che porta settantotto fra medici e infermieri. Il convoglio venne attaccato da un commando arabo. Furono tutti uccisi. David sarà cresciuto dal nonno Umberto, il grande studioso della Bibbia. E oggi la storia della Shoah si riaffaccia nella cronaca di questa famiglia, con la sorella Susanna, 88 anni, che vive nel kibbutz di Sa’ad, a meno di quattro chilometri dal confine con Gaza e ad appena mezzo chilometro dal kibbutz degli orrori di Kfar Aza. Ma a Sa’ad, per fortuna, Hamas non è riuscita a sfondare. I responsabili per la sicurezza del kibbutz di Susanna Cassuto si sono schierati sul perimetro dei reticolati e l’hanno protetto.

