La sinistra olandese si piega alle rettifiche degli elettori in rivolta contro Israele

L'equilibrio della nuova alleanza progressista è stato messo a repentaglio dalla situazione in Medio oriente. E il problema è una base elettorale e di partito tradizionalmente filopalestinese

La nuova alleanza dei progressisti olandesi si è spaccata a causa dell’attacco di Hamas a Israele. All’inizio, Frans Timmermans e Jesse Klaver, i leader di PvdA e GroenLinks, avevano definito gli attacchi di Hamas “un crimine di guerra che merita la più severa condanna”, aggiungendo con opportuna durezza che “niente può legittimare quanto accaduto: Israele ha tutto il diritto di difendere sé stesso e i suoi cittadini dal terrorismo”. È bastata una settimana per mandare in tilt i migliori propositi, la base è insorta dapprima sui social, poi per vie ufficiali. Sabato a Rotterdam, al primo congresso congiunto dei due partiti, i 5cinquemila presenti hanno applaudito le due parole gridate sul palco da una giovane attivista verde: “Palestina libera”.