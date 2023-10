Strizzare l'occhio a Hamas e non leggere Popper all'università

Sembra largamente rappresentativa la sfilata di giovani che hanno a cuore la causa palestinese, e però poi invocano anche le fiamme per Tel Aviv e buttano lì un endorsement per Hamas, anche nel giorno stesso in cui arrivano le immagini che arrivano. Però lo sconforto non è vedere collettivi e studenti universitari che spiegano le ragioni di Hamas (oggettivamente: chi si stupisce?). Come già con l’Ucraina, lo sconforto è trovare pressoché il vuoto e il nulla dall’altra parte. Nessun gruppo studentesco pare infatti abbia a cuore il destino di Israele, delle società aperte, delle democrazie occidentali e dei loro valori. Nessun collettivo che scende in piazza mosso anche solo da empatia per i tanti coetanei trucidati a sangue freddo mentre ballavano nel deserto facendo video su TikTok (né si hanno notizie di femministe intersezionali quantomeno amareggiate per ragazze esposte nude a sputi, calci, insulti della folla inferocita e poi bruciate vive). Insomma è come se odiassero sé stessi, prima ancora che Israele o l’Occidente.

