Corpi civili europei di pace. Ripartire a Kyiv da una idea di Langer 

“L’incontro di oggi si tiene nella capitale di un paese devastato dalla guerra perché non c’è altro luogo più titolato a chiedere un’Europa che sia un continente capace di svolgere il ruolo di garante della trasformazione positiva dei conflitti interni e globali”. Inizierà così l’intervento della sociologa ed etnografa Marianella Sclavi, esperta di mediazione nei conflitti, alla Conferenza europea per l’istituzione dei Corpi Civili di Pace Europei che si terrà il 15 ottobre al Palazzo d’Ottobre di Kyiv. Si tratta di un’iniziativa ideata da Mean, il movimento europeo di azione non violenta – pacifista ma in nulla e mai ambiguo sul concetto di pace, mai disgiunto dalla giustizia e dal riconoscimento del diritto a difendersi, che conta su una rete di 40 associazioni – che ha già compiuto diverse missioni umanitarie in Ucraina per aiutare il popolo martoriato dall’aggressione russa. Come anticipato al Foglio, Marianella Sclavi introdurrà la conferenza con queste parole: “Siamo qui per elaborare le linee guida di un’efficace forza di costruzione della pace europea, come idealmente proposto molti anni fa dal parlamentare europeo Alex Langer, per creare una formazione politica sovranazionale composta per lo più da civili, appositamente addestrati per intervenire in aree di crisi a rischio di escalation, con la capacità e l’autorità di trasformare i conflitti in opportunità insieme alle popolazioni locali”.

