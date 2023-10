Il coordinamento laziale della Lega "aderisce all'iniziativa del Foglio"

"Questa sera saremo in piazza, a Roma, per prendere parte alla fiaccolata che partirà dall'Arco di Tito in difesa di un popolo colpito al cuore della sua democrazia, della sua libertà e dei suoi valori", ha dichiarato il segretario regionale della Lega nel Lazio Davide Bordoni

"Il coordinamento regionale della Lega nel Lazio aderisce all'iniziativa del Foglio per esprimere vicinanza e solidarietà a Israele, colpita in questi giorni da un vile attacco senza precedenti da parte di estremisti islamici. Questa sera saremo in piazza, a Roma, per prendere parte alla fiaccolata che partirà dall'Arco di Tito in difesa di un popolo colpito al cuore della sua democrazia, della sua libertà e dei suoi valori", ha dichiarato il segretario regionale della Lega nel Lazio Davide Bordoni, che aggiunge: "Difendiamo Israele senza se e senza ma, ribadiamo il nostro impegno nella lotta contro ogni forma di odio e antisemitismo".

Qui trovate tutte le informazioni sulla manifestazione di questa sera

Qui potete leggere l'appello di Claudio Cerasa