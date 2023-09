Assad torna, dopo vent'anni, alla corte di Xi Jinping

Dopo quasi vent’anni il presidente siriano Bashar el Assad è tornato in Cina giovedì, nella sua prima visita dallo scoppio della guerra in Siria. Accolto all’aeroporto di Hangzhou assieme a sua moglie Alma e a una delegazione siriana, tecnicamente è arrivato nel sud della Repubblica popolare cinese per partecipare alla cerimonia di apertura dei Giochi asiatici che inizieranno oggi, ma l’unico obiettivo di Assad è: uscire dall’isolamento internazionale. E in particolare a Pechino chiedere assistenza economica, visto il disastro economico in cui versa la Siria. Le immagini di ieri del dittatore assieme a Xi Jinping ora si aggiungono a quelle della sfilata alla Lega araba (in cui Damasco è stata riaccolta lo scorso maggio) e con i suoi alleati storici, Iran e Russia.

