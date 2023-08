Assad non è normalizzabile. Con lui la stabilità è un'illusione

In Siria si protesta per il disastro economico. La rivolta è iniziata nel sud del paese, ora ha contagiato il nord. Ad Aleppo, Idlib, Deir ez Zour, Hasaka, Tabqa e Raqqa si risentono gli slogan della primavera araba

Da nove giorni in Siria gli oppositori di Bashar al Assad sono tornati nelle strade per chiedere la testa del dittatore. Ieri, in migliaia hanno protestato contro il regime nella prima manifestazione nazionale convocata da dieci anni a questa parte. La rivolta era iniziata una settimana fa nel sud, in aree storicamente avverse al regime come Daraa e Sawayda. Lì i residenti hanno preso d’assalto gli uffici governativi e dato alle fiamme le effigi del dittatore. Poi la rabbia ha contagiato il nord. Ad Aleppo, Idlib, Deir ez Zour, Hasaka, Tabqa e Raqqa, persino in alcune aree periferiche di Damasco, migliaia di persone hanno intonato di nuovo gli slogan della primavera araba: “Il popolo vuole la caduta del regime”.