Nel sinjar conteso tra turchi, curdi e iraniani

Nel mese di aprile, il governo iracheno ha riportato diverse famiglie arabe sunnite nel distretto di Sinjar, nel nord-ovest dell’Iraq, a poco più di cinquanta chilometri dal confine con la Siria. Per protesta, alcuni membri della minoranza religiosa yazida tornati in città si sono radunati davanti alla moschea di Rahman mentre un fuoco ardeva ai lati della strada e le forze di sicurezza sparavano colpi al cielo per disperdere la folla. Secondo un’informazione poi rivelatasi falsa, sui social ha cominciato a diffondersi la notizia che alcuni yazidi avevano appiccato un incendio all’interno del luogo sacro e la situazione ha rischiato di degenerare quando gli imam hanno incitato gli arabi nella regione a entrare nei campi per sfollati interni del Kurdistan per vendicarsi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE