Il vecchio sistema di Kyiv sbaglia, e può uccidere. Per questo gli ucraini chiedono quella occidentale per difendere il proprio territorio

Il missile che il 6 settembre ha colpito un mercato all’aperto a Kostiantynivka, nell’est dell’Ucraina, e ha ucciso quindici persone molto probabilmente non era russo, era ucraino. Il giorno della strage, il presidente Volodymyr Zelensky aveva parlato di “un attacco terroristico di Mosca”, e la stampa internazionale aveva riportato la notizia scrivendo che erano stati i russi a colpire Kostiantynivka, perché sono i russi a sparare missili contro le città e i villaggi sotto il controllo di Kyiv. Il 6 settembre, invece, a causare il disastro era stato un errore dei vecchi sistemi della contraerea sovietica. Un missile sparato da Kyiv per proteggersi aveva mancato il bersaglio ed era andato a schiantarsi sul mercato. Gli ucraini utilizzano ancora la contraerea sovietica, che fa molti errori, perché non hanno ricevuto sistemi occidentali e moderni sufficienti a proteggere tutto il proprio territorio.