Gli aiuti privati in Libia, dove c'è una gestione da guerra e va tutto lento

I primi soccorsi, all’alba di lunedì scorso, sono arrivati a Derna con la Mezzaluna Rossa libica, organizzazioni non governative, associazioni locali, con i Boy Scout, con i volontari da tutto il paese. Quelli che sono mancati sono i invece i due governi. E di certo le divisioni non hanno aiutato né la prevenzione del dramma né la gestione del danno

“Non puoi immaginare l’estensione del disastro. Non possiamo confermare i bilanci, ci sono troppi corpi”. Salem Al Naas guida l’ufficio di comunicazione della Mezzaluna Rossa a Derna, la città libica travolta una settimana fa da un fiume di fango e detriti. Le sue parole arrivano spezzate attraverso una connessione difficile. Forse fra un paio di giorni, dice, si potrà capire realmente quanti sono i morti. Per ora, i numeri provvisori delle Nazioni Unite parlano di oltre undicimila vittime, diecimila dispersi.