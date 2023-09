Perché von der Leyen minaccia dazi alle auto elettriche cinesi

Strasburgo. Il discorso di Ursula von der Leyen sullo stato dell’Unione non passerà alla storia come il più ispirato per qualcuno che potrebbe candidarsi a un secondo mandato alla testa della Commissione. Ma potrebbe comunque entrare nella storia per il rischio di una guerra commerciale con la Cina, dopo l’annuncio di possibili dazi contro le auto elettriche cinesi. “La Commissione sta avviando un’inchiesta anti sovvenzioni sui veicoli elettrici in provenienza dalla Cina”, ha detto von der Leyen davanti al Parlamento europeo: “L’Europa è aperta alla concorrenza. Non a una corsa al ribasso”. Secondo von der Leyen, “i mercati globali sono inondati di auto elettriche cinesi a basso prezzo. E il loro prezzo è tenuto artificialmente basso da enormi sussidi di stato”. La Commissione ritiene che Pechino stia attivamente gonfiando le esportazioni verso l’Ue: la sua industria dell’auto elettrica è in sovracapacità, ma riceve fondi diretti, prestiti agevolati e tassazione privilegiata. In tre anni la quota di mercato delle auto elettriche cinesi nell’Ue è passata da praticamente nulla all’8 per cento. Tra due anni potrebbe raddoppiare, con danni ingenti per i costruttori europei. Se l’inchiesta confermerà i sospetti, tra nove mesi l’Ue potrebbe imporre dazi anti sovvenzioni del 20 per cento.

