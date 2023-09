Pessime credenziali per Tbilisi in Ue, il governo vuole l'impeachment per la presidente

Sogno georgiano è il partito che governa la Georgia, e ieri ha dichiarato, attraverso le parole del suo leader Irakli Kobakhidze, che avvierà un procedimento di impeachment contro la presidente del paese, Salome Zourabichvili. I rapporti tra governo e capo dello stato sono complicati, non cordiali, ma il motivo che ha scatenato Sogno georgiano ha a che fare con l’Unione europea. A Sogno georgiano non piace che la presidente effettui dei viaggi nei paesi europei senza coordinarsi con il governo: “Vìola la costituzione georgiana”. Zourabichvili, spiritosa e cortese, ha risposto pubblicando sui suoi social una sua foto in treno: direzione Bruxelles. Secondo Sogno georgiano la presidente ha interessi in politica internazionale opposti a quelli del governo e quindi non è una rappresentante idonea di Tbilisi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE