Le tensioni tra Ue e Tbilisi, secondo Sogno georgiano

Visto dal quartier generale di Sogno georgiano il cielo che separa la Georgia dall’Ue è pieno nubi e c’è un'accusa che al partito di maggioranza di Tbilisi proprio non va giù, quelle di essere filorusso: “L’85 per cento dei georgiani vuole entrare in Ue oltre il 50 ci vota, faccia lei i suoi calcoli, io mi limito a dire che se qualcuno in Europa dice che siamo filorussi lo fa in malafede”, spiega al Foglio Irakli Kobakhidze, ex presidente del Parlamento ed attuale leader del partito di Sogno georgiano. Tra Tbilisi e Bruxelles i rapporti sono tesi e per Kobakhidze la colpa non è della Georgia anzi “siamo stati vittima di un’ingiustizia: non aver concesso lo status di paese candidato all’ingresso in Ue alla Georgia”. Nel giugno 2022 la notizia che il paese aspettava da un decennio si è trasformata in una doccia fredda resa ancora più umiliante dal sorpasso di altre nazioni il cui cammino verso l’Ue è iniziato dopo. “Io non voglio fare paragoni però a noi appare evidente che Moldavia e Bosnia non abbiano raggiunto il nostro livello di riforme, per non parlare dell’Ucraina”, spiega Kobakhidze dal suo ufficio in centro a Tbilisi. Secondo lui i colpevoli del “fango” gettato sul governo sono anche diverse istituzioni Ue, la prima di tutte l’Eurocamera. “Il Parlamento europeo ha adottato contro di noi una risoluzione ingiusta, chiedendo il rilascio di Saakashvili nonostante le accuse a suo carico siano chiare, e ha chiesto poi di sanzionare Ivanishvili, il fondatore del nostro partito, contro cui invece non c’è nessuna prova di reato, ma quale governo accetterebbe di essere trattato così?”. Le accuse di essere filorussi si basano però anche sulla linea tenuta da Tbilisi con Mosca. Per il leader del partito di governo però la spiegazione è molto chiara: “Noi siamo uno dei paesi più vulnerabili davanti alla minaccia russa e per questo il governo ha una politica molto pragmatica: ci è stato chiesto di imporre sanzioni ma noi non abbiamo la possibilità di farlo. L’Ue e gli Stati Uniti hanno pensato ai loro interessi prima di redigere le sanzioni, l’Ue non ha fermato il mercato dell’energia del tutto, gli Stati Uniti non hanno sospeso l’import di fertilizzanti e perché mai noi avremmo dovuto distruggere la nostra economia fermando export alimentare e turismo?”, prosegue Kobakhidze.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE