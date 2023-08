Le prigioni di Saakashvili. L'ex presidente è un eroe, un ostacolo o un ricordo sbiadito

Lo stato di salute dell’ex presidente georgiano Mikheil Saakashvili è una bomba a orologeria sulla politica georgiana. Rinchiuso nella clinica medica VivaMedi di Tbilisi, Saakashvili è apparso in video alcune settimane fa, emaciato, debole e provato da mesi di carcerazione e settimane di sciopero della fame. Per fare pressione per la sua liberazione si è mossa la Casa Bianca, con una richiesta ufficiale di Washington al governo georgiano di assumersi la responsabilità sullo stato di salute del prigioniero. Anche il Parlamento europeo, con una risoluzione apposita approvata a larga maggioranza, si è attivato. Il braccio di ferro sulla salute e la libertà di Misha, come lo chiamano sia gli amici sia i nemici, avviene però assieme agli sforzi di Tbilisi di ottenere lo status di paese candidato all’ingresso nell’Unione europea, e in molti a Bruxelles non nascondono che le due cose siano in realtà strettamente legate. “Se dovesse succedere qualcosa a Saakashvili si complicherebbe molto il negoziato sull’ingresso della Georgia in Ue”, ha commentato l’eurodeputato socialista francese Raphaël Glucksmann, tra i firmatari del testo dell’Eurocamera.

