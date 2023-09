L'editore del magazine Atlanta dice: basta, troppo wokismo. Rivolta in redazione

Per incapacità dei democratici di gestire il fenomeno, il wokismo scatenato è diventata l’arma preferita dai repubblicani per far vedere che i progressisti sono tenuti al cappio da una minoranza di forsennati che basano la loro esistenza sui sensi di colpa coloniali, sull’auto-identificazione di genere e su una miriade di nuovi pronomi. Da rileggersi “La cultura del piagnisteo” di Robert Hughes per capire come si è passati dal marxismo nelle università ai trigger warning. Il governatore della Florida, Ron DeSantis, sull’antiwokismo ci ha costruito sopra una campagna. E seppur fallimentare è comunque al secondo posto nei sondaggi delle primarie di partito, sotto Donald Trump avvantaggiato dai guai giudiziari.

