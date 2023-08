Lo stimolino di Scholz, l'idea del cancelliere per spronare il paese

Per tirare la Germania fuori dalla stagflazione, il governo mette 7 miliardi a favore della crescita e garantisce affinchè gli investimenti non siano più rimandati

La clausura ha portato consiglio. Al termine della due giorni a porte chiuse presso il castello di Meseberg, fuori Berlino, il governo del cancelliere Olaf Scholz ha partorito nuove idee per pungolare la Germania fuori dalle secche della decrescita se non – peggio ancora – della stagflazione. La coalizione semaforo (socialisti-liberali-verdi) ha concordato uno stimolo fiscale da 7 miliardi di euro a favore della crescita e, soprattutto, a garanzia che gli investimenti di cui il paese ha bisogno (soprattutto digitalizzazione ed energie rinnovabili) non siano più rimandati. La Repubblica federale sta perdendo appeal? E’ necessario inviare segnali sulla convenienza a investire in Germania, ha sottolineato il ministro dell’Economia, il verde Robert Habeck, annunciando anche una nuova legge per migliorare le condizioni in cui lavorano le start-up.