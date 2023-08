Chi è il tycoon del tech che vuole diventare presidente di Taiwan

L’annuncio di lunedì in cui Terry Gou si è candidato alle presidenziali taiwanesi del 2024 era stato ampiamente anticipato. Si presenterà come indipendente, dopo essere stato respinto come candidato dal partito Kuomintang e dopo aver tentato, inutilmente, di cercare di formare un’alleanza nel campo pan-blu, ossia tra i partiti che orbitano intorno al Kuomintang. Gou ha ripetuto che la sua scelta nasce dalla necessità di sconfiggere il Partito democratico progressista attualmente alla presidenza, che nella sua interpretazione avrebbe trascinato Taiwan sull’orlo della recessione economica e danneggiato gravemente le relazioni con Pechino mettendo in pericolo il futuro dei taiwanesi. Terry Gou scende in campo quindi, ma il suo nome è già molto noto non solo a Taiwan: è infatti il fondatore della Hon Hai Precision, la più grande azienda di elettronica di produzione per conto terzi al mondo. La Hon Hai, conosciuta in occidente con il suo nome commerciale, Foxconn, impiega più di un milione di persone, la stragrande maggioranza nella Cina continentale, e praticamente tutti i marchi tecnologici – Apple, Microsoft, HP e IBM tra gli altri – si affidano ai suoi servizi per la produzione. La società ha anche acquistato prestigiosi marchi come Sharp e Nokia negli scorsi anni, ma l’attività principale dell’azienda resta quella dell’Original equipment manufacturer, ossia la realizzazione di prodotti, parti o componenti utilizzati poi da altre società, la cosiddetta “casa madre” che lo commercializzerà con il proprio logo.

