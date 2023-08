Il falco Hoekstra come commissario in Ue apre un dilemma per FdI

Tra il 2017 e il 2022 Hoekstra era stato il ministro delle Finanze del governo Rutte III. È ricordato come uno dei ministri più duri con i paesi del sud. I malumori dei socialisti per il portafoglio sul clima apre una nuova prospettiva per i Conservatori e riformisti europei

Bruxelles. La decisione di Mark Rutte di nominare il suo ministro degli Esteri, Wopke Hoekstra, come nuovo commissario olandese dopo il ritorno alla politica nazionale di Frans Timmermans rischia di rendere più agitato il rientro dalle vacanze di Ursula von der Leyen. Il gruppo dei Socialisti&Democratici ieri ha minacciato di bocciare Hoekstra se la presidente della Commissione deciderà di affidargli il portafoglio del clima e se l’olandese non rinnegherà le sue posizioni passate sull’austerità. Conseguenza: la nomina Hoekstra, che deve essere confermata anche dal Parlamento europeo, potrebbe mettere Fratelli d’Italia e il suo gruppo sovranista (i Conservatori e riformisti europei) di fronte a un dilemma imbarazzante: votare contro un falco dell’austerità che ha sempre criticato l’Italia sull’economia oppure salvarlo per non compromettere i buoni rapporti con la presidente della Commissione? A nove mesi dalle elezioni europee, il clima da campagna elettorale non favorisce i compromessi. Alla fine del suo primo mandato, von der Leyen sarà costretta a fare un difficile esercizio di equilibrismo, o forse un rimpasto di portafogli, per evitare un incidente.