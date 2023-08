Ita voleva volare in Libia, ma lì si combatte ancora. E i turchi si prendono un porto

Un mese fa, di ritorno dalla Conferenza di Roma promossa dal governo Meloni, il premier libico Abdulhamid Dabaiba aveva postato sui social una foto con in bella mostra il suo biglietto aereo Roma-Tripoli. Era il primo volo commerciale effettuato dalla nostra compagnia di bandiera Ita verso la capitale libica dopo anni di chiusura della rotta a causa della guerra. “Entro settembre riprenderanno i voli”, aveva annunciato Dabaiba. Un impegno che rischia di restare disatteso, visto che fino a due giorni fa l’aeroporto di Mitiga è finito al centro di nuovi scontri armati e decine di voli sono stati dirottati su Misurata. La ricostruzione degli eventi – come spesso accade a Tripoli – è difficoltosa. Mohamed Hamza, comandante di una delle brigate più forti e fedeli al governo, la 444esima, è stato catturato dagli uomini delle Forze speciali di deterrenza, meglio note come Radaa, mentre tentava di imbarcarsi su un aereo diretto al Cairo e in partenza dall’aeroporto militare di Mitiga. La Radaa è l’unità che controlla la sicurezza di Mitiga e dipende dal ministero dell’Interno. E’ comandata da Abdul Raouf Kara, un salafita noto per il suo odio viscerale per “deviazioni” come quella dello Stato islamico e per non disdegnare pratiche poco raffinate come estorsioni e rapimenti. Dall’altra parte, la Brigata 444 dipende direttamente dal ministero della Difesa, retto a interim dallo stesso Dabaiba. Da anni è armata e addestrata dalle Forze armate turche, che hanno identificato nel suo comandante Hamza l’uomo giusto su cui puntare. Anche lui è salafita, ha combattuto con valore contro le forze dell’est comandate da Khalifa Haftar, ma è anche considerato un abile mediatore e nell’ultimo anno ha guadagnato influenza militare e politica. Secondo alcune fonti locali, al momento dell’arresto Hamza stava per andare al Cairo per un summit segreto con il figlio del generale Haftar, Saddam, l’astro nascente della Cirenaica.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE