A Tripoli si combatte (di nuovo)

Cosa sta succedendo in Libia: Dabaiba, gli scontri armati e la politica che ci serve nel Mediterraneo

A Tripoli, in Libia, gli scontri tra la Brigata 444 e la milizia al Radaa hanno causato la morte di più di cinquanta persone e i feriti sono circa centocinquanta. A innescare i combattimenti è stato l’arresto di Mahmoud Hamza, comandante della Brigata 444, da parte degli uomini della milizia al Radaa. Nelle ultime ore la situazione sembra essere rientrata con un accordo raggiunto fra le milizie. Il motivo dell’arresto di Hamza non è ancora chiaro. Alcuni portali di informazione locali speculano su un suo presunto ruolo giocato con il generale dell’est, Khalifa Haftar, per rimuovere il premier Abdulhamid Dabaiba.