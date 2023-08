Lula finge di salvare l'Amazzonia per salvare la sua leadership regionale

“Penso che il mondo debba considerare questo incontro di Belém come una pietra miliare”, era stata la presentazione che Lula aveva fatto del Vertice sull’Amazzonia, in agenda ieri e oggi, in un’intervista alla Bbc. “Ho partecipato a diversi incontri e molte volte parlano, parlano, parlano, approvano un documento e non succede niente. Questo incontro è la prima grande opportunità per le persone di mostrare al mondo cosa vogliamo fare”. E poi: “Quello che vogliamo è dire al mondo cosa faremo con le nostre foreste e cosa deve fare il mondo per aiutarci, perché hanno promesso 100.000 milioni di dollari nel 2009 e finora non si sono visti”. “Questo è un momento fondamentale. Quello che stiamo facendo in difesa dell’Amazzonia e della sua popolazione è storico”, è stato l’ultimo tweet di ieri mattina, mentre i suoi ospiti venivano accompagnati ai colloqui da motociclette della polizia per iniziare.

