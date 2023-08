La condanna per cancellare Navalny

Ieri un tribunale di Mosca, allestito nel complesso della colonia penale IK-6 a circa 250 chilometri a est dalla capitale, ha condannato Alexei Navalny a 19 anni da scontare in un carcere restrittivo a regime speciale per: finanziamento di attività estremiste, incitamento pubblico ad attività estremiste e “riabilitazione dell’ideologia nazista”. Navalny è già stato condannato per frode anni fa e sta già scontando una pena di nove anni che arrivò quando la sua fama era diventata dirompente, in seguito all’avvelenamento per cui venne curato in Germania nel 2020. Fino a ieri, Navalny era un ladro, oggi, secondo il tribunale, è un estremista e un nazista. Per il Cremlino e per il potere russo ben prima dell’arrivo di Vladimir Putin, “nazista” è sinonimo di nemico, poco ha a che fare con l’ideologia, più con il tradimento che Stalin subì da Hitler, che altro non fu che un calcolo sbagliato da parte del dittatore sovietico. Così gli ucraini sono nazisti, quindi nemici. Anche Navalny è un nazista, quindi un nemico che il Cremlino vuole punire con una pena che va oltre la sopportabilità umana perché le condizioni di detenzione sono brutali. L’oppositore illustre, fastidiosissimo per Putin, che aveva osato criticarlo ma anche ridicolizzarlo, è già in una colonia penale, è sempre più magro, con gli occhi scavati, con i capelli radi. Oltre a vivere da carcerato, viene ripetutamente svegliato nel cuore della notte, la sua salute si è fatta cagionevole, le visite dei parenti sono centellinate, e diciannove anni hanno l’obiettivo di farlo scomparire: fisicamente e dalla memoria dei russi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE