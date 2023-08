Guerra di nervi e di droni

Gli attacchi con i droni che si infittiscono – in questo momento in cui la controffensiva non sfonda – sono lo strumento a disposizione di Kyiv nella guerra di nervi con Putin, che è più pericoloso quando si sente in una posizione di forza

Anche questa volta sono stati i blogger militari russi a dare un dispiacere al ministero della Difesa e a Vladimir Putin: il video dell’attacco con droni marini al porto di Novorossiysk, nel sud-ovest della Russia, lo hanno messo in circolo loro sui canali social nazionali smentendo la versione data dalle autorità. Nelle immagini in bianco e nero, girate dall’occhio che ha sul dorso il drone-barchetta Magura, si vedono i danni alla Olenegorsky Gornyak, una nave da sbarco russa che trasporta carichi pesanti, truppe e mezzi militari che ora è piegata su un fianco mentre imbarca acqua nel Mar Nero. Mosca aveva detto subito di essere riuscita a respingere l’attacco – l’unico a un porto commerciale russo in diciotto mesi di guerra – ma, dopo i primi post su Telegram dei blogger militari, in rete si sono affastellate le immagini inequivocabili dei danni subiti dalla nave. Il porto di Novorossiysk è rimasto chiuso per alcune ore. Allo stesso tempo sopra i cieli di Feodosia, sulla costa della Crimea, si vedevano i bagliori della contraerea in funzione e l’amministrazione di occupazione locale dice di aver abbattuto tredici droni ucraini tra la notte e l’alba. La flotta russa nel Mar Nero non è un bersaglio casuale, Mosca la utilizza per sparare missili contro le città ucraine e contro Odessa, che è stata presa di mira con una violenza e un’insistenza eccezionali per la città da quando Putin ha abbandonato l’accordo sul grano. Anche il porto di Novorossiysk non è un bersaglio casuale: è quello da cui la Russia spedisce il suo grano.