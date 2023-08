I golpisti del Sahel ostentano sicurezza ma non controllano nulla. Scappano pure i russi

Il Niger contatta la Wagner, ma dalle giunte amiche nel Sahel Mosca non ha ancora visto l'oro che voleva in cambio della protezione, ed è costretta a fuggire dai jihadisti. Visti da vicino, gli ultimi golpe in Africa non sono un successo per nessuno, neanche per Putin

Persino la società Nordgold di Mosca, che era in Burkina Faso anche per riscuotere in oro il supporto politico a uno degli ultimi golpe “filorussi” (citazione dei golpisti) in Sahel, ha messo in vendita le sue miniere perché il paese è troppo insicuro. Neppure l’oro vale la pena di vivere nel terrore dei terroristi di Al Qaida che spadroneggiano, in un paese dove il governo ormai di fatto alleato del Cremlino controlla meno territorio dei vari ribelli jihadisti. In più per il manager russo della Nordgold, Georgy Smirnov, che a dicembre è volato da Mosca alla capitale del paese africano per trovare una soluzione, con la giunta militare di soldati ragazzini che inneggiano a Vladimir Putin non si riesce a dialogare e a lavorare seriamente, quindi alla fine lui se ne va. Visti da vicino, i golpe filorussi in Sahel non sembrano un successo per nessuno, neanche per Mosca.