Mentre il mondo lotta contro l'inflazione, la Cina rischia la deflazione

Mentre Jerome Powell e Christine Lagarde sono alle prese con l’inflazione e con le conseguenze di un’aggressiva politica di rialzo dei tassi, c’è un collega che ha il problema opposto. Pan Gongsheng, il tecnocrate che è stato appena nominato da Xi Jinping 13esimo governatore della Banca popolare cinese (la Banca centrale di Pechino), deve affrontare il rischio deflazione. La stagnazione dei prezzi inizia a essere persistente, sempre più visibile in vari settori e zone della Cina, un segnale che si aggiunge al rallentamento della crescita con il rischio che l’economia cinese si avviti in una spirale di bassa crescita nominale e reale da cui diventa difficile uscire: se il calo dei prezzi si consolida finisce per intaccare i profitti delle imprese, frenare la spesa dei consumatori, far aumentare la disoccupazione e accrescere il peso dei debiti. Gli effetti della deflazione cinese “si estenderebbero in tutto il mondo, abbassando i prezzi di alcuni prodotti che paesi come gli Stati Uniti acquistano dalla Cina, ma priverebbero anche il mondo dell’importante domanda cinese di materie prime e beni di consumo, creando anche altri problemi”, ha scritto il Wall Street Journal.

