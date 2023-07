“In Canada è più facile ottenere l'eutanasia che una sedia a rotelle”

“In alcune parti del Canada è più facile accedere all’eutanasia che ottenere una sedia a rotelle”. A dirlo è il ministro canadese per l’Inclusione, Carla Qualtrough, citata in una nuova ricerca dell’Università di Cambridge. Dalla sua legalizzazione nel 2016, il numero di decessi per eutanasia in Canada è aumentato drasticamente ogni anno. Nel 2019, a tre anni dalla sua introduzione, il due per cento di tutti i decessi in Canada è avvenuto per eutanasia e nel 2021 questa quota è salita al 3,3 per cento. “Alcune aree del Canada stanno attualmente segnalando tassi di mortalità superiori al sette per cento. Nel 2021, il Canada ha avuto 10.064 decessi, superando tutti gli altri paesi per decessi assistiti segnalati annualmente. A titolo di paragone la California, che ha più o meno la stessa popolazione, ha legalizzato la morte assistita nel 2016, ma in confronto, solo 486 persone sono morte utilizzando il programma nel 2021”. A partire dal prossimo anno i criteri canadesi si espanderanno nuovamente, questa volta per accogliere persone la cui unica condizione è la malattia mentale.

