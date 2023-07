Cos'ha deciso il tribunale di Trieste sulla morte volontaria e perché è importante

Anna ha 55 e non si chiama Anna ma ancora non vuole rivelare la sua identità. “La mattina mi sveglio e la giornata trascorre mentre io sono ferma immobile e la mia famiglia con le mie assistenti si prendono cura del mio corpo. Ho una malattia che mi ha privato della mia autonomia, dipendo per tutto da chi mi ama e dalle mie assistenti”. Ha scoperto di avere la sclerosi multipla nel 2010 e ormai è completamente dipendente dagli altri, fatica a parlare, ogni gesto per noi banale è per lei impossibile. Dal 4 novembre 2022 aspetta che l’azienda sanitaria regionale verifichi se ha le condizioni previste dalla sentenza 242 della Corte costituzionale. Quella sentenza ha indicato le circostanze in cui la morte volontaria non è più un reato dichiarando “l’illegittimità costituzionale dell’articolo 580 del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi […] agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE