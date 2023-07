Le conseguenze in Parlamento dello scontro tra giornalisti e proprietà del Journal du dimanche

Parigi. Geoffroy Lejeune, ex direttore del settimanale Valeurs Actuelles, il megafono della destra identitaria francese, prenderà ufficialmente la direzione del Journal du dimanche (Jdd) a partire dal 1° agosto. La decisione è arrivata lunedì sera con un comunicato della direzione del gruppo editoriale Lagardère, proprietario del giornale centrista fondato nel 1948, nel quale si annunciano la fine delle negoziazioni con la Société des journalistes (Sdj) del Jdd. La direzione di Lagardère News se la prende con “la posizione della Sdj, che non sembra aver preso in considerazione le aperture proposte” e “ha portato a una rottura delle negoziazioni che è deleteria sia per i giornalisti sia per i lettori del Journal du dimanche”.

