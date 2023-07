I tabù del cancelliere Scholz sul suicidio assistito

Regolare la morte in Germania è ancora scabroso. Così nel paese permane il vuoto normativo (e il capo del governo preferisce non prendere posizione)

Prima ancora che capo del governo tedesco, Olaf Scholz è deputato al Bundestag. Eppure, quando a inizio mese l’assemblea ha votato due proposte di legge sul suicidio assistito (Sterbehilfe, l’aiuto al trapasso), il cancelliere non ha votato “in quanto mi trovavo a un altro evento programmato molto tempo prima”. Un’assenza premeditata che non ha aiutato il Parlamento a scegliere: c’era da dare seguito alla sentenza con cui la Corte di Karlsruhe nel 2020 ha definito incostituzionale il divieto di eutanasia in Germania. “Il diritto generale della personalità include il diritto alla morte autodeterminata come espressione dell’autonomia personale”. Nulla di fatto invece: la proposta di legge avanzata da tutti i partiti fuorché i moderati ha raccolto 286 voti a favore; e quella ancora più trasversale (con dentro anche Cdu/Csu) ha avuto solo 302 sì, restando entrambe sotto la maggioranza.