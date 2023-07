La satira bella di Charlie Hebdo su Bolloré

Il mondo culturale francese ha manifestato in tanti modi la propria solidarietà ai giornalisti del Journal du dimanche (Jdd), che scioperano da quattro settimane contro l’arrivo al vertice della testata di Geoffroy Lejeune, ex direttore di Valeurs actuelles e giovane maître à penser della destra identitaria. L’arrivo è pilotato da Vincent Bolloré, magnate neo proprietario del Jdd attraverso Lagardère, che mira a creare in Francia un polo editoriale sovranista che abbia un impatto sulle prossime presidenziali. A sostegno si è espressa anche la redazione di Charlie Hebdo, il settimanale satirico-umoristico francese, immaginando col suo stile caustico e scorrettissimo come potrebbe essere la prima pagina del Jdd firmata Lejeune.

