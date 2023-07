La Commissione Ue nomina una brava economista americana e fa arrabbiare i francesi

La Francia ha dichiarato guerra alla Commissione europea, dopo che il collegio presieduto da Ursula von der Leyen ha nominato un’americana come nuovo capo economista della Direzione generale della Concorrenza. Fiona Scott Morton ha un curriculum da far invidia: economista a Yale, ha lavorato all’Antitrust americano, è esperta di piattaforme digitali, che ha conosciuto da vicino, dato che ha fatto consulenze con Apple e Amazon. Non per questo Scott Morton è una colomba sulle piattaforme. Al contrario.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE