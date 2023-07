Difendere Kyiv fa bene all'occidente. E non fa male all'Italia

L’Italia, si sa, è un paese che si è abituato da tempo a trasformare in notizie spendibili solo le notizie negative, hard news are only bad news, e quando le notizie positive si presentano lì di fronte, in modo dirompente, succede che gli osservatori si ritrovano impreparati, disorientati, spesso incapaci di capire come sia possibile che tutto quello che doveva andare male, malissimo, invece sia andato bene, quasi benissimo. Ieri è stato uno di quei giorni drammatici per i catastrofisti, gli allarmisti e i professionisti dell’apocalisse. E lo è stato in particolare per tutti coloro che un anno fa avevano scommesso su un’equazione rivelatasi fallace: il sostegno all’Ucraina è sbagliato perché produrrà infiniti problemi alla nostra economia, alle nostre esportazioni, alla nostra crescita, al nostro benessere e al nostro fabbisogno energetico. In sintesi: smettiamola di rompere le scatole alla Russia, sennò il disastro in casa ce lo ritroveremo noi. Ieri, su questi temi, per i catastrofisti è stata una doppia doccia fredda.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE