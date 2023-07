I moti di Parigi e un dilemma: che succederà ora che l'Illuminismo è morto?

Tutto l’Illuminismo che fa dritto il legno storto dell’umanità non contiene l’urto di vita d’una folla cui non basta il pride, la green economy o il wokeismo della nostra accogliente contemporaneità per dirsi cittadini di Francia. Gli ultimi destinati a libertà, uguaglianza e fratellanza – alla democrazia, manco a dirlo – fanno dunque la loro guerra ma, sorpresa, spengono i Lumi. Piedi tutti neri, giunti dall’Africa – forgiati nell’islam – non si lasciano convincere dalla nostra teoria. Non si omologano a un’esistenza di diritti. Non i nonni, neppure i genitori, nemmanco i figli e così i nipoti – e sono quattro le generazioni di immigrati – rinunciano alla comunità per entrare nella società multiculturale facile a chiacchiere ma impossibile nell’apnea laicista e progressista.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE